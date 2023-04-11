TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TCG Anadolu ise dünyada hiçbir yerde olmayan özelliğiyle büyük ilgi çekti. İşte Türkiye'nin en güçlü donanmaları ve TCG Anadolu özellikleri...
TCG Anadolu için beklenen gün geldi! Türkiye'de bir ilk olan bu gemi özellikleriyle vatandaşları kendine hayran bıraktı. Bugün TSK'ya teslim edilmesiyle büyük ilgi çeken TCG Anadolu'nun bu özelliği ise hiçbir donanmada yok! İşte en güçlü donanmalar ve TCG Anadolu'nun görülmemiş özellikleri...
DÜNYADA BİR İLK!
Anadolu veya Anadolu L-400 ana yapılandırması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren ilk gemisidir.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Gemi boyu ve genişliği: 232 m
Genişlik: 32 m
Azami yükseklik: 58 m
Maksimum sürat: 21 knots
Hareket siası: 9.000 mil
Ağır yük garajı: 1.410 m²
Hafif yük garajı: 1.880 m²
Gemi havuzu: 1.165 m²
Hangar: 900 m²
Uçuş güvertesi: 5.440 m²
Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı
Taarruz helikopteri kapasitesi: 10 adete kadar Bell AH-1 Cobra
Ayrıca: 8 adet nakliye, 2 adet Seahawk helikopter
İnsansız hava aracı kapasitesi: 10 adet TB-3 ve diğer sürümler