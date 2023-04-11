TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye’nin Mavi Vatan’daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...

TCG Anadolu için beklenen gün geldi! Türkiye'de bir ilk olan bu gemi özellikleriyle vatandaşları kendine hayran bıraktı. Bugün TSK'ya teslim edilmesiyle büyük ilgi çeken TCG Anadolu'nun bu özelliği ise hiçbir donanmada yok! İşte en güçlü donanmalar ve TCG Anadolu'nun görülmemiş özellikleri...