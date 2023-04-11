RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...

TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TCG Anadolu ise dünyada hiçbir yerde olmayan özelliğiyle büyük ilgi çekti. İşte Türkiye'nin en güçlü donanmaları ve TCG Anadolu özellikleri...

takvim.com.tr
11.04.2023 09:51 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:51
TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye’nin Mavi Vatan’daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...

TCG Anadolu için beklenen gün geldi! Türkiye'de bir ilk olan bu gemi özellikleriyle vatandaşları kendine hayran bıraktı. Bugün TSK'ya teslim edilmesiyle büyük ilgi çeken TCG Anadolu'nun bu özelliği ise hiçbir donanmada yok! İşte en güçlü donanmalar ve TCG Anadolu'nun görülmemiş özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye’nin Mavi Vatan’daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...

DÜNYADA BİR İLK!

Anadolu veya Anadolu L-400 ana yapılandırması bakımından Türkiye'nin amfibi hücum gemisi (LHD) sınıfına giren ilk gemisidir.

TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye’nin Mavi Vatan’daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...

Gemi ana formasyonu bakımından amfibik harekâtlarda da kullanılabilmektedir. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak.

TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye’nin Mavi Vatan’daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...

İşte TCG Anadolu özellikleri...

TCG ANADOLU dünyada bir ilk! Türkiye’nin Mavi Vatan’daki yeni kalesi! 208 ülkenin hiçbirinde bu özellik yok! En güçlü donanmalar arasında...

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gemi boyu ve genişliği: 232 m
Genişlik: 32 m
Azami yükseklik: 58 m
Maksimum sürat: 21 knots
Hareket siası: 9.000 mil
Ağır yük garajı: 1.410 m²
Hafif yük garajı: 1.880 m²
Gemi havuzu: 1.165 m²
Hangar: 900 m²
Uçuş güvertesi: 5.440 m²
Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı
Taarruz helikopteri kapasitesi: 10 adete kadar Bell AH-1 Cobra
Ayrıca: 8 adet nakliye, 2 adet Seahawk helikopter
İnsansız hava aracı kapasitesi: 10 adet TB-3 ve diğer sürümler

SON DAKİKA