T.C. Kimlik numarasını ezberleme şekliniz zeka türünüzü işaret ediyor. 2+3+3+3 ila 3+3+3+2 kombinasyonuyla üstün zekalı mısın değil misin hemen bak. 11 haneli numaraların ezberlenme şekli, kişinin zeka türü hakkında önemli ipuçları veriyor. Ancak sadece T.C. kimlik numarasını ezberlemek genel olarak zeka seviyesini ölçmek için yeterli bir gösterge olmuyor. Zeka, bireylerin problemleri çözme, analitik düşünme, yaratıcılık, ve bilgiyi anlama yeteneğini ifade ediyor. T.C. kimlik numarasını ezberleme becerisi bu tür zeka yeteneklerini ölçmek için yeterli bir gösterge değil.