T.C. Kimlik numarasını ezberleme şeklin zeka türünü buluyor! 2+3+3+3 ila 3+3+3+2 kombinasyonuyla üstün zekalı mısın değil misin hemen bak

Günlük yaşamda, resmi kurumlar, devlet daireleri, okullar, bankacılık işlemleri veya e-Devlet gibi birçok alanda kullanılan T.C. Kimlik numarası çoğu kişinin ezberlediği bir vatandaşlık numarası olarak biliniyor. T.C. Kimlik ezberleme insanların hafızalarını kullanarak belirli bir dizi sayı ve harfi hatırlamalarını gerektiren bir aktivite olarak biliniyor. Bu aktivite bellek ve dikkat yeteneklerini gerektiriyor ve bunların gelişmesine yardımcı olabiliyor. T.C. Kimlik numarasının ezberlenme şekline göre bazı insanlar sosyal zekalı, bazıları detaycılığa, bazıları sportif veya müzikal zekalı sayılabiliyor.