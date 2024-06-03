T.C. Kimlik numarasını böyle ezberlediysen yaşadın! 2+3+3+3 ile 3+3+2+3 kombinasyonuyla üstün zeka çıkıyorsun

Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir test insanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını ezberlerken kullandıkları yöntemlerin farklı zeka türlerini ortaya koyabileceğini iddia ediyor. Mantık, matematiksel zeka, dil yeteneği ve görsel hafıza gibi farklı zeka alanlarına işaret eden test büyük ilgi görüyor. Kimlik numarasını ezberlemek için kullanılan farklı teknikler, testte değerlendiriliyor ve katılımcıların zeka profillerine dair ipuçları sunuyor.
Her Türk vatandaşının hayatında önemli bir yere sahip olan T.C. Kimlik Numarası farklı insanlar tarafından çeşitli yöntemlerle ezberleniyor. Kimi insanlar bu numarayı bölerek, kimi ise belli bir ritim yakalayarak hafızalarında tutuyorlar. İşte, bu ezberleme şekillerinin, kişilerin zeka türleriyle ilişkilendirilebileceği belirtiliyor.
Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka (2+2+2+2+2+1)
Bazı insanlar, T.C. Kimlik Numarasını dilbilimsel ve matematiksel zeka ile ezberler.
Bu kişiler, hem sözlü hem de yazılı iletişimde başarılı olurken aynı zamanda matematiksel problemleri çözme konusunda da yeteneklidirler.