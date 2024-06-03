T.C. Kimlik numarasını böyle ezberlediysen yaşadın! 2+3+3+3 ile 3+3+2+3 kombinasyonuyla üstün zeka çıkıyorsun

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Her Türk vatandaşının hayatında önemli bir yere sahip olan T.C. Kimlik Numarası farklı insanlar tarafından çeşitli yöntemlerle ezberleniyor. Kimi insanlar bu numarayı bölerek, kimi ise belli bir ritim yakalayarak hafızalarında tutuyorlar. İşte, bu ezberleme şekillerinin, kişilerin zeka türleriyle ilişkilendirilebileceği belirtiliyor.