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T.C. Kimlik numarasını böyle ezberlediysen yaşadın! 2+3+3+3, 3+3+2+3 kombinasyonuyla üstün zeka çıkıyorsun

Sosyal medyada hızla yayılan bir test insanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını ezberleme şekillerinin farklı zeka türlerini ortaya koyabileceğini iddia ediyor. Test numarayı ezberlerken kullanılan yöntemlerin mantık, matematiksel zeka, dil yeteneği ve görsel hafıza gibi farklı zeka alanlarına işaret ettiğini öne sürüyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 11:10 Güncelleme 03 Haziran 2024, 11:13
T.C. Kimlik numarasını böyle ezberlediysen yaşadın! 2+3+3+3, 3+3+2+3 kombinasyonuyla üstün zeka çıkıyorsun 1

Her Türk vatandaşının hayatında önemli bir yere sahip olan T.C. Kimlik Numarası farklı insanlar tarafından çeşitli yöntemlerle ezberleniyor. Kimi insanlar bu numarayı bölerek, kimi ise belli bir ritim yakalayarak hafızalarında tutuyorlar. İşte, bu ezberleme şekillerinin, kişilerin zeka türleriyle ilişkilendirilebileceği belirtiliyor.

T.C. Kimlik numarasını böyle ezberlediysen yaşadın! 2+3+3+3, 3+3+2+3 kombinasyonuyla üstün zeka çıkıyorsun 2

Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka (2+2+2+2+2+1)

Bazı insanlar, T.C. Kimlik Numarasını dilbilimsel ve matematiksel zeka ile ezberler.

T.C. Kimlik numarasını böyle ezberlediysen yaşadın! 2+3+3+3, 3+3+2+3 kombinasyonuyla üstün zeka çıkıyorsun 3

Bu kişiler, hem sözlü hem de yazılı iletişimde başarılı olurken aynı zamanda matematiksel problemleri çözme konusunda da yeteneklidirler.

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