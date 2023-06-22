TC Kimlik numarasındaki büyük sır ortaya çıktı! Çoğunuz bunu ilk kez duyacaksınız: Meğer o rakamların hepsi...
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla her vatandaşa verilen bir numaradır. Bu numaralar kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alıyor. Ancak TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi değil aynı zamanda büyük bir sırrı da barındırıyor.
22.06.2023 16:51 - Son Güncelleme: 22.06.2023 16:51
Yeni çipli kimlik kartları kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı. Ancak TC Kimlik Numarası sadece bir numara olarak görülmekle kalmaz, aynı zamanda kişiyle ilgili bazı detayları da paylaşıyor. Şimdi size anlatacağımız bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız.