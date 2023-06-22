TC Kimlik numarasındaki büyük sır ortaya çıktı! Çoğunuz bunu ilk kez duyacaksınız: Meğer o rakamların hepsi...

Yeni çipli kimlik kartları kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı. Ancak TC Kimlik Numarası sadece bir numara olarak görülmekle kalmaz, aynı zamanda kişiyle ilgili bazı detayları da paylaşıyor. Şimdi size anlatacağımız bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız.