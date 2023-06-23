TC Kimlik numarasındaki büyük sır akıllara zarar! Çoğunuz bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer o rakamların hepsi...
Yeni çipli kimlik kartları, kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı. Bu kartlar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı içeriyor ve sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor, aynı zamanda kişiyle ilgili bazı detayları da paylaşıyor. Bu detaylar, kişinin vatandaşlık durumu, doğum tarihi, cinsiyeti ve diğer kimlik bilgilerini içerebiliyor. Şimdi size anlatacağımız bu bilgiyi daha önce hiç duymadınız.
23.06.2023 00:28 - Son Güncelleme: 23.06.2023 00:28
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla her vatandaşa verilen bir numaradır. Bu numaralar kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alıyor. Ancak TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi değil aynı zamanda büyük bir sırrı da barındırıyor.