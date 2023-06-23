TC Kimlik numarasındaki büyük sır akıllara zarar! Çoğunuz bunu ilk kez duyacaksınız! Meğer o rakamların hepsi...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulamasıyla her vatandaşa verilen bir numaradır. Bu numaralar kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alıyor. Ancak TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi değil aynı zamanda büyük bir sırrı da barındırıyor.