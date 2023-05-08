Taş üstüne taş kalmayacak! Ünlü kahin Athos Salome dehşet verici kehaneti için açık açık verdi! En az 3 yıl içinde...
Athos Salome ünlü bir kahin olarak tanınıyor. Geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Salome'nin birçok kişi tarafından kabul edilen tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Gelecek için çeşitli kehanetlerde bulunan Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.
08.05.2023 08:48 - Son Güncelleme: 08.05.2023 08:48
Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir kahin olarak biliniyor. Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngördüğü iddia edilen Salome, şimdi de 2026 yılına dair bazı kehanetler ortaya attı. Ortaya attığı iddialarla dönem dönem gündeme gelen ünlü kahin 2024 ile 2026 yılları arasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.