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Taş üstüne taş kalmayacak! Ünlü kahin Athos Salome dehşet verici kehaneti için açık açık verdi! En az 3 yıl içinde...

Athos Salome ünlü bir kahin olarak tanınıyor. Geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Salome'nin birçok kişi tarafından kabul edilen tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Gelecek için çeşitli kehanetlerde bulunan Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.

takvim.com.tr
08.05.2023 08:48 - Son Güncelleme: 08.05.2023 08:48
Taş üstüne taş kalmayacak! Ünlü kahin Athos Salome dehşet verici kehaneti için açık açık verdi! En az 3 yıl içinde...

Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir kahin olarak biliniyor. Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngördüğü iddia edilen Salome, şimdi de 2026 yılına dair bazı kehanetler ortaya attı. Ortaya attığı iddialarla dönem dönem gündeme gelen ünlü kahin 2024 ile 2026 yılları arasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Taş üstüne taş kalmayacak! Ünlü kahin Athos Salome dehşet verici kehaneti için açık açık verdi! En az 3 yıl içinde...

2026 YILINA KADAR...

Salome, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan III. Dünya Savaşı'nın 2024-2026 yılları arasında çıkabileceğini söyleyerek "Kaçacak delik arayacaksınız" dedi.

Taş üstüne taş kalmayacak! Ünlü kahin Athos Salome dehşet verici kehaneti için açık açık verdi! En az 3 yıl içinde...

Salome Deccal'in dönüşüyle ilgili ortaya attığı iddiayla herkesi şaşırttı.

Taş üstüne taş kalmayacak! Ünlü kahin Athos Salome dehşet verici kehaneti için açık açık verdi! En az 3 yıl içinde...

Bunun sonun başlangıcının olacağını da öne sürdü.

Taş üstüne taş kalmayacak! Ünlü kahin Athos Salome dehşet verici kehaneti için açık açık verdi! En az 3 yıl içinde...

Bu sosyal medyada ürkütücü bir senaryo olarak görüldü.

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