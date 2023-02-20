Tarım Kredi Market çay, salça, yağ indirimi az evvel başladı! 6x20 19,90 TL! Kooperatif marketleri çıldırdı, o ürünlerde fiyatlar düşüşe geçti!

Tarım Kredi 19 Şubat 2023 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Güncel fiyat listesi açıklandı. Bu hafta tüm Kooperatif marketlerinde müşterilerin beklediği gıda ürünlerinde indirim başladı. Herkesin merakla beklediği çay, salça, deterjan, pirinçte indirim uygulandı. Peki Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? 28 Şubat'a kadar devam edecek olan kampanyaya ait indirim listesine haberimizde yer verdik. İşte 19 Şubat 2023 Tarım Kredi Market indirimli ürünlerin tamamı: Aynes beyaz peynir 900 gram tam yağlı 79,90 TL, TK Karadeniz siyah çay 1000 gram 67,90 TL, Çaykur tiryaki siyah çay 1000 gram 75,90 TL, ve Çaykur altınbaş siyah çay 500 gram 44,90 TL...