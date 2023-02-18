Tarım Kredi 17-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Havlusu hediye bez 229,90! Kooperatif marketleri duyurdu 39 üründe fiyatlar az evvel düştü!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı, vatandaşlar hemen kataloğu incemek için kolları sıvadı. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu hafta Tarım Kredi'de indirime giren ürünler mercek altına alındı. Kataloğa göre vücut temizleme havlusu hediyeli hasta bezi 229,90'a, kuru fasülye 32,50'ye, makarna çeşitleri 9,90'a, salça 37,90'a, küp şeker 24 TL'ye, çay 44,90'a, pirinç 28,90'a, zeytinyağı 469,90'a düştü. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.