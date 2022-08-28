Tarım, hayvancılık, bahçecilik hayali kurana müjde !Milli Emlak'tan 32 bin TL'ye 62 bin m2 arazi! 25-35-50 bin TL'ye 5-10-15 yıllık kiralık arsa!
Milli Emlak tarafından ilana koyulan kiralık arazi fırsatları büyük ilgi görüyor. 32 bin liraya 62 bin dönüm arazi kiralayarak bahçecilik, tarım ve hayvancılık hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilenler...
28.08.2022 11:25 - Son Güncelleme: 28.08.2022 11:25
Milli Emlak'tan kiralık araziler son zamanlarda büyük ilgi çekiyor. Oldukça uygun kiralama fiyatlarıyla ilana koyulan araziler hakkında detaylar merak edildi. İşte Milli Emlak'tan kiralık en uygun arsalar...
- Taşınmaz No :51010107032
- Pafta / Ada / Parsel :M33-A-13-A-3/213/175
- İmar Durumu :İmarsız
- İmar Özellik Adı :
- İmar Tarihi :
- Uygun Süre :5 Y_l
- Kiralama Yasal Dayanağı :
- Kira Ana Cinsi:Tarımsal Nitelikli Alanlar
- Kira Ayrıntı Cinsi :Tarım Arazisi
- Kiralama Amacı :
- Taşınmaz Yüzölçümü :62.179,03 m2
- Hazine Hissesi :62.179,03 m2
- Uygun Toplam Bedel :32.700,00
- Geçici Teminat Bedeli :8.175,00
- Uygun Görülen Yüzölçümü :62.179,03 m2
- Taşınmaz No :46060110418
- Pafta / Ada / Parsel :L38.B.19D/108/103
- İmar Durumu :İmarsız
- İmar Özellik Adı :
- İmar Tarihi :
- Uygun Süre :6 Ay
- Kiralama Yasal Dayanağı :
- Kira Ana Cinsi:Tarımsal Nitelikli Alanlar
- Kira Ayrıntı Cinsi :Ham toprak
- Kiralama Amacı :
- Taşınmaz Yüzölçümü :1.913.704,64 m2
- Hazine Hissesi :1.913.704,64 m2
- Uygun Toplam Bedel :17.000,00
- Geçici Teminat Bedeli :5.100,00
- Uygun Görülen Yüzölçümü :216.788,50 m2
- Taşınmaz No :35280102942
- Pafta / Ada / Parsel :L17-A-15-D-4/299/1
- İmar Durumu :İmarsız
- İmar Özellik Adı :
- İmar Tarihi :
- Uygun Süre :5 Y_l
- Kiralama Yasal Dayanağı :2886 / 45
- Kira Ana Cinsi:Tarımsal Nitelikli Alanlar
- Kira Ayrıntı Cinsi :Tarla
- Kiralama Amacı :tarımsal amaçlı kiralama
- Taşınmaz Yüzölçümü :6.896,75 m2
- Hazine Hissesi :6.896,75 m2
- Uygun Toplam Bedel :77.600,00
- Geçici Teminat Bedeli :23.280,00
- Uygun Görülen Yüzölçümü :6.896,75 m2
- Taşınmaz No :51010117174
- Pafta / Ada / Parsel :L33-C-04-B/169/1
- İmar Durumu :İmarsız
- İmar Özellik Adı :
- İmar Tarihi :
- Uygun Süre :5 Y_l
- Kiralama Yasal Dayanağı :2886 / 45
- Kira Ana Cinsi:Tarımsal Nitelikli Alanlar
- Kira Ayrıntı Cinsi :Tarım Arazisi
- Kiralama Amacı :tarım arazisi
- Taşınmaz Yüzölçümü :4.579,43 m2
- Hazine Hissesi :4.579,43 m2
- Uygun Toplam Bedel :1.000,00
- Geçici Teminat Bedeli :250,00
- Uygun Görülen Yüzölçümü :4.579,43 m2