Tarihin en garip yılı seçildi! 1917-1918 yılları arasında yaşananlar karşısında diliniz tutulacak! I. Dünya Savaşı, yıkımlar, felaketler derken...
1918 yılında yaşananlar karşısında diliniz tutulacak. Bu iki yıl dünyanın en garip yılı seçildi. I. Dünya Savaşı, imparatorlukların son yüzyılı derken felaketler peş peşe geldi. 1917 ve 1918 yılları tarihin en garip yılları seçildi. Bu yıllarda yaşanan olaylar hem tarih kitaplarında sayfalarca yer aldı hem de insanlığın hafızasında derin bir yer edindi. Bu yıllarda yaşanan olaylar milyonlarca kişiyi ölümüne sürükleyen II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine neden oldu.
Takvim yaprakları 1917 ile 1918 yılını gösterdiğinde dünya birbirinden farklı gelişmelere gebeydi. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan I. Dünya Savaşı o tarihlerde devam ediyordu. Rusya'da iki devrim birden yaşanıyordu. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz. Tarih 1918 yılına damgasını vuran birçok ilginç olaya sahne olmuştur. Ancak bu yıl sadece bu olaylarla sınırlı değildir. Bu yazıda 1918 yılında yaşanan olayları detaylı bir şekilde anlatacağız.
İSPANYOL GRİBİ SALGINI
1918 yılının en önemli olaylarından biri, İspanyol Gribi salgınıydı. Salgın, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden oldu ve tarihteki en ölümcül salgınlardan biri olarak kaydedildi.
AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU'NUN ÇÖKÜŞÜ
1918 yılında, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşılırken, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çöküş sürecine girdi.