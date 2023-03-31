Tarihin en garip yılı seçildi! 1917-1918 yılları arasında yaşananlar karşısında diliniz tutulacak! I. Dünya Savaşı, yıkımlar, felaketler derken...

Takvim yaprakları 1917 ile 1918 yılını gösterdiğinde dünya birbirinden farklı gelişmelere gebeydi. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan I. Dünya Savaşı o tarihlerde devam ediyordu. Rusya'da iki devrim birden yaşanıyordu. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz. Tarih 1918 yılına damgasını vuran birçok ilginç olaya sahne olmuştur. Ancak bu yıl sadece bu olaylarla sınırlı değildir. Bu yazıda 1918 yılında yaşanan olayları detaylı bir şekilde anlatacağız.