Tarihin en çılgın projesi... 65 milyar dolara bu iş tamam! Enerji açığını bitirecek keşif gerçekleşti!
Fransa'da inşa edilen ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) projesiyle birlikte füzyon enerjisi hayalleri gerçekleşecek. Bu projenin amacı, füzyon reaksiyonunu kontrol etmek ve kullanmak için bir yöntem geliştirmek. Proje kapsamında 35'ten fazla ülkeden binlerce bilim insanı ve mühendis çalışıyor. Dünya üzerindeki en büyük pazar olarak kabul edilen 23 bin tonluk devasa makine bu amaçla inşa ediliyor. Projenin bir milyon bileşeni ve 10 milyon parçası bulunuyor.
Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan yöntemler arasında nükleer enerji, fosil yakıtlar ve güneş panelleri bulunuyor. Fosil yakıtların zehirli olması, nükleer santrallerin tehlikeli olması ve güneş veya rüzgar enerjisinin istikrarlı bir enerji kaynağı sağlamaması, temiz, tehlikesiz ve istikrarlı bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Füzyon enerjisi, bir bardak suyla bir varil petrolün verdiği enerjinin benzerini sağlayabilen ve bu açığı kapatabilen bir enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.
TARİHİN EN ÇILGIN PROJESİ...
Projedeki bileşenler farklı ülkelerin farklı şehirlerinden sağlanmıştır. Bu durum muazzam bir lojistik ve mühendislik zorluğu yaratmaktadır.
Ancak proje tamamlandığında güneşimiz gibi, büyük ölçekli, güvenli ve sıfır karbon emisyonuna sahip bir enerji kaynağına sahip olacağız.
Füzyon enerjisi dünya üzerindeki en verimli enerji kaynağıdır. Bu sebeple ITER projesi sadece elektrik enerjisi üretmek için değil, füzyon enerjisinin verimli bir şekilde uygulanabileceğini kanıtlamak için oluşturulmuştur.
Bu proje, şu ana kadar dünyada verimli bir şekilde uygulanabilen füzyon enerjisi kanıtı olmadığı için deneysel nitelikte kabul edilir.