Tarihin en çılgın projesi... 65 milyar dolara bu iş tamam! Enerji açığını bitirecek keşif gerçekleşti!

Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan yöntemler arasında nükleer enerji, fosil yakıtlar ve güneş panelleri bulunuyor. Fosil yakıtların zehirli olması, nükleer santrallerin tehlikeli olması ve güneş veya rüzgar enerjisinin istikrarlı bir enerji kaynağı sağlamaması, temiz, tehlikesiz ve istikrarlı bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Füzyon enerjisi, bir bardak suyla bir varil petrolün verdiği enerjinin benzerini sağlayabilen ve bu açığı kapatabilen bir enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.