Tarihin en cafcaflı olayına hazır olun! 3812 yılından geldim delillerim var dedi kehanetleri için tek tek tarih verdi! En az 250 milyon insan...

3812 yılından geldiğini iddia eden kadının kehanetleri insanların şoktan şoka soktu. Zaman yolculuğu günümüzde hala tartışma konusu olan bir olay olarak biliniyor. Bazı kişiler bunun mümkün olabileceğini ifade ederken bazıları da imkansız bulduğunu net bir şekilde dile getiriyor. Sosyal medyada son olarak 3812 yılından geldim kanıtlarım var diyen kişi sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. En dikkat çeken iddiası ise Mars'ta gördükleri oldu.