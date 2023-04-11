Tarihin en cafcaflı olayına hazır olun! 3812 yılından geldim delillerim var dedi kehanetleri için tek tek tarih verdi! En az 250 milyon insan...
Zaman yolcuğu iddialarına bir yenisi daha eklendi. 3812 yılından geldim kanıtlarım var dedi kehanetleri için bizzat nokta atışı tarih verdi. Tarihin en cafcaflı olayına hazır olun. 250 milyondan fazla insan etkilenecek. 3812 yılından geldiğini iddia eden kadının kehanetleri insanların şoktan şoka soktu. Zaman yolculuğu günümüzde hala tartışma konusu olan bir olay olarak biliniyor. Bazı insanlar bunun mümkün olabileceğini dile getirirken bazıları da imkansız olduğunu söylüyor.
3812 yılından geldiğini iddia eden kadının kehanetleri insanların şoktan şoka soktu. Zaman yolculuğu günümüzde hala tartışma konusu olan bir olay olarak biliniyor. Bazı kişiler bunun mümkün olabileceğini ifade ederken bazıları da imkansız bulduğunu net bir şekilde dile getiriyor. Sosyal medyada son olarak 3812 yılından geldim kanıtlarım var diyen kişi sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. En dikkat çeken iddiası ise Mars'ta gördükleri oldu.
En dikkat çeken iddiası ise Mars'ta gördükleri oldu. Mary isimli bir kadının iddiaları ise duyanları şaşırttı.
Mary isimli bir kişi 3812 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu iddia ediyor. Genç kadına göre kendisinin kanıtları bile olduğunu söylüyor.
Uzaya birkaç defa gittiğini de söyleyen Mary, Mars'ta çektiğini söylediği fotoğrafları da bizlerle paylaşıyor.