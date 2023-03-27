Tarihi Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif! Bilim dünyası şokta! Meğer altın dili olan mumyalar...

15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif yapıldı. Mısır'da bir antik mezarlık alanında bulunan altın dilli mumyalar herkesi şaşkına çevrildi. Uzmanlar bu kişilerin ölmeden önce bedenlerinin üzerindeki tahrip edilmiş dillerin yerine altın dil takıldığını açıkladı. Yüzlerce mezarın içinde yer alan bu mumyalar görenleri şoke ediyor.