Tarihi liderler günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zekaya sorduk tek tek çizdi! Mustafa Kemal Atatürk, Stalin, Napolyon...

Son dönemde yapay zeka furyası tüm dijital platformları sardı. Verilen çoğu görevi başarılı bir şekilde yerine getiren yapay zeka bu kez Avrupa tarihine damga vuran liderlerin güncel fotoğraflarını çizdi. Yapay zeka Avrupa tarihinde önemli bir yere sahip olan liderlerini günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü sorusuna cevap vererek çizimler yaptı. Listede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de yer alıyor.