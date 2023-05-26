Tarihi duyanlar kafayı yedi, şuan yaşayanlarda görecek! Kıyamet günü için kesin tarihi verdiler! Son zamanlardayız artık meçhul gecenin....

İnsanlık için bir gerçek vardır: Bir gün, tüm türümüz yok olacaktır. Ölüm, bizim ortak kaderimizdir. Ancak, günümüz insanları arasında tartışma konusu olan bir konu vardır: Biz yaşarken kıyameti veya dünyanın sonunu görecek miyiz? Kıyamet Günü'nün gerçekleşeceği konusunda İslam inancında hiçbir şüphe yoktur. Bu nedenle, Müslümanlar ahirete hazırlıklı olmalı, iyi ameller işlemeli ve Allah'ın emirlerine uymalıdırlar.