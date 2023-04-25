Tarihi bile belli... 7’den 70’e herkes dikkat etsin! Dünyayı etkisi altına almaya geliyor!

Dünya genelinde kış mevsiminin kurak geçmesi herkesi endişelendirdi. Bahar ve yaz aylarının ise bulutlu ve yağışlı devam etmesinin ardndan uzmanlar güneşli günlerin geleceği tarihi de açıkladı. Uzmanlar özellikle sıcaklıkların şiddetli bir şekilde artacağı ve kuraklık tehlikesinin özellikle Akdeniz ve Avrupa'nın güneyinde yaşanacağı uyarısında bulunuluyor.