Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Şoke eden kritik uyarı geldi! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...
Şoke eden kritik uyarı geldi! Kendinize ait cep telefonu numaranızı... Her gün çoğalan bu tip prosedürler neticesi mağdur adedi ne yazık ki artmaktadır. Büyük üzüntüler yaşanmakta, mal kaybına uğrayanlar emekleri ile aldıkları mülkleri yitirmektedirler. Birçok masum vatandaş ve aileleri tapu kaybı yüzünden ağır şekilde zarar görmektedir.
19.07.2022 08:50 - Son Güncelleme: 19.07.2022 08:50
Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı... Birçok dolandırıcılık olayında mağdurlar uzun süre adli işlemler ile haklarını aramaktadırlar. Bunların bir kısmı kendilerine ait gayrimenkullerin diğer kişilerce satımı gerçekleştirilip, mülkünün tapusunun başkasına olmak üzere istemleri dışında geçirilenler olmaktadır.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden bunu önlemek amacıyla kritik bir ikaz yapılmıştır. Tapusu olanlar ufak bir tedbir ile sonradan mümkün mağduriyetlerini önleyebileceklerdir.