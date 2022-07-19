Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Şoke eden kritik uyarı geldi! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...

Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı... Birçok dolandırıcılık olayında mağdurlar uzun süre adli işlemler ile haklarını aramaktadırlar. Bunların bir kısmı kendilerine ait gayrimenkullerin diğer kişilerce satımı gerçekleştirilip, mülkünün tapusunun başkasına olmak üzere istemleri dışında geçirilenler olmaktadır.