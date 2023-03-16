Tapusu olan milyonlar dikkat: Sadece 90 gün kaldı! Bunu yapmayan hakkını kaybedecek
Tapu belgesi, bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilen bir belgedir. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınır. Ancak, tapu sahibi olan birden fazla kişiye kritik bir uyarı geldi. Yasal süre içinde başvuru yapmazlarsa haklarını kaybedecekler. Bu yazıda, tapusu olanlar için 90 günlük süreçle ilgili detaylar yer alacak.
Tapunun satışı konusunda işlenecek yöntemler tapunun cinsine göre değişmektedir. Hisseli tapunun satışı konusunda da uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.
Hisseli tapuda şufa hakkı bulunmakta olup böylelikle hisse sahiplerine ön alım hakkı tanınır. Bu hak sayesinde hisseli tapuya sahip olan biri bu hakkı satmak istediği takdirde diğer hissedarların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkı bulunmaktadır. Ancak hisseli tapularda alım için uygulanan süre sınırı bulunmaktadır.
ALIM HAKKI DÜŞEBİLİR DENİLDİ
Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup tapunun devrinin dahi iptal edilmesi mümkündür. Bu nedenle mutlaka hisseli tapu satışında bu payı alan kişi mağdur olmamak adına diğer hissedarlardan yazı ile feragatname almalıdır.
Hisseli tapunun üçüncü bir kişiye satılır ve bu satış işlemi noter üzerinden hissedarlara bildirilirse paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açılması gerekir.
Süre içinde açılmayan davada ön alım hakkı ortadan kalkar. Yine hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı bulunmakta olup davanın açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer.