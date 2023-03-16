Tapusu olan milyonlar dikkat: Sadece 90 gün kaldı! Bunu yapmayan hakkını kaybedecek

Hisseli tapuda şufa hakkı bulunmakta olup böylelikle hisse sahiplerine ön alım hakkı tanınır. Bu hak sayesinde hisseli tapuya sahip olan biri bu hakkı satmak istediği takdirde diğer hissedarların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkı bulunmaktadır. Ancak hisseli tapularda alım için uygulanan süre sınırı bulunmaktadır.