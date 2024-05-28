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Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi: Almanların gizli sırrı ortaya çıktı!

Lavabo tıkanıklıkları, herkesin karşılaşabileceği can sıkıcı durumlardan biridir. Ancak pahalı ve zararlı kimyasal ürünler kullanmaya gerek kalmadan bu sorunu çözmek mümkündür. İşte evde bulunan basit malzemelerle kolayca uygulayabileceğiniz doğal bir temizlik yöntemi...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 09:02 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:59
Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi: Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! 1

Tabii ki, lavabo tıkanıklıkları ev yaşamının sıkça karşılaşılan sorunlarından biri olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu sorunu çözmek için pahalı kimyasal ürünlere başvurmanıza gerek yok! Evde bulunan basit malzemelerle doğal bir temizlik yöntemi uygulayarak lavabo tıkanıklığını kolayca giderebilirsiniz.

Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi: Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! 2

MALZEMELER

🔴 3 su bardağı karbonat

🔴 5 su bardağı tuz

🔴 Ilık sirke

🔴 Sıcak su

Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi: Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! 3

UYGULANIŞI

🔴 Karbonat ve tuzu iyice karıştırın.

🔴 Karışımı lavabo giderine dökün. Huni yardımıyla karışımın aşağıya gitmesini sağlayabilirsiniz.

🔴 Şimdi de ılık haldeki sirkeyi dökün.

🔴 Son olarak da sıcak suyu dökün.

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