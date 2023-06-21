Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye pişirme usulü! 40 yıllık aşçılar bile kıskançlıktan çatlayacak... 1 kaşık eklemeniz yeterli!
Kuru fasulye sevenler için tam kıvamında bir lokanta usulü tarif sunuyoruz. Bu püf noktalarıyla daha lezzetli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak! Bu tarifteki püf noktası, bir tutam şekeri eklemektir. Şeker, kuru fasulyenin doğal lezzetini ortaya çıkararak tadını daha da zenginleştirir. Denemeniz halinde lokantalardaki gibi tam kıvamında ve lezzetli bir kuru fasulye deneyimi yaşayabilirsiniz!
21.06.2023 10:26 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:26
Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye için aşçıların bile kıskanacağı tarifi sizler için derledik. Evde pişirirken saatlerce suda bekletmenize rağmen diri halde kalıyorsa birkaç püf nokta sayesinde yumuşacık, kıvamlı bir kuru fasulye yemeği elde edebilirsiniz. Lokanta usuülü yapılan bu tarifi evde kolaylıkla deneyebilirsiniz. İşte lezzetiyle tadını damağınızda bırakacak kuru fasulye tarifi...