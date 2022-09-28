Survivor’ın çifte kumruları ilk adımı attı! Mert Öcal ve Suda Bucu’nun kız istemesi kahkahaya boğdu! Tuzlu kahveyi...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ile Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık aşk pozlarını paylaşan çiftten 26 yaşındaki Burcu, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı.