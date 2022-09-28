Survivor'ın çifte kumruları ilk adımı attı! Mert Öcal ve Suda Bucu'nun kız istemesi kahkahaya boğdu! Tuzlu kahveyi...
Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun mutlu birliktelikleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Öcal, partide sevgilisine evlililk teklif etmişti. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandılar. Burcu, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ile Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık aşk pozlarını paylaşan çiftten 26 yaşındaki Burcu, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı.
"Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırmıştı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude mekanı "Evet evet evet" diyerek inletmişti.
NİŞANLANDILAR
Sürpriz tekliften birkaç gün sonra ünlü çiftten güzel haber geldi. Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi. Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı. Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.
AŞK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.
Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.