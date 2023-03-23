Süre dolmadan çözen her ortamda parmakla gösteriliyor! Resimdeki 5 karpuzu bulan yok bulamayan çok...

Zekanın sınırlarını zorlamak için mantık soruları, zeka testleri ve bilmeceler tercih edilen etkili yollardan biri oluyor. Görsel algılama becerilerinizi ve mantıksal düşünme yeteneğinizi test etmek için birçok farklı zeka testi mevcuttur. Bunlardan biri olan kaç karpuz sorusu son dönemlerde popüler hale geldi. Meyvelerin kare şeklinde dizilmiş ve parçalar halinde kesildiği görülüyor. Renkler ve çizgiler aslında tüm detayları ele veriyor.