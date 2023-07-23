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Süper kahramana çevirecek o besin! Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! "95 yaşına kadar yaşarlar..."

Prof. Dr. Canan Karatay, enerji düzeyini artıran ve bağışıklığı güçlendiren bazı besinleri sık sık öneriyor. . Kendisi, enerjik ve dinç bir yaşam sürmek için doğru besinleri tüketmenin önemini vurguluyor. İşte sizi süper kahramana çevirecek mucize besinler ve uzman ismin açıklamaları....

takvim.com.tr
23.07.2023 15:13 - Son Güncelleme: 23.07.2023 15:13
Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! Süper kahramana çevirecek o besin! 95 yaşına kadar yaşarlar...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda sunduğu tavsiyelerle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Özellikle enerji düzeyini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek isteyenler için önerdiği enerji veren ve doping etkisi yaratan besinlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzman isim bazı önemli besinlerin faydalarını açıkladı. İşte enerjinizi tavan yaptıracak o mucize...

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Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! Süper kahramana çevirecek o besin! 95 yaşına kadar yaşarlar...

HAMSİ

"Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir."

Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! Süper kahramana çevirecek o besin! 95 yaşına kadar yaşarlar...

"SABAH AKŞAM YİYEBİLİRSİNİZ"

"Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz."

Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! Süper kahramana çevirecek o besin! 95 yaşına kadar yaşarlar...

KURUYEMİŞ KAN YAPAR

"Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur."

Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! Süper kahramana çevirecek o besin! 95 yaşına kadar yaşarlar...

EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN ÇAYDA

"Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. "

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