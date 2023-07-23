Süper kahramana çevirecek o besin! Canan Karatay sadece onun adını sayıklıyor! "95 yaşına kadar yaşarlar..."

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda sunduğu tavsiyelerle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Özellikle enerji düzeyini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek isteyenler için önerdiği enerji veren ve doping etkisi yaratan besinlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzman isim bazı önemli besinlerin faydalarını açıkladı. İşte enerjinizi tavan yaptıracak o mucize...