Şubat ayı 2023 emekli, emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken yatar mı, 11 Şubat 2023'te yatacak mı? 4A-4B-4C emekli maaşları ödeme TAKVİMİ 2023!

MEMUR İŞÇİ MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Son dakika gelişmesine göre, Türkiye genelinde memur maaşları ödemelerinin erken yatırılması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında çalışan memur ve işçilerin aylıkları erken yatırılması kararlaştırılmıştı.