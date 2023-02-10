Şubat ayı 2023 emekli, emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken yatar mı, 11 Şubat 2023'te yatacak mı? 4A-4B-4C emekli maaşları ödeme TAKVİMİ 2023!
Emekli maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, Türkiye genelinde memur maaşları ödemelerinin erken yatırılması kararlaştırıldı. Bu gelişmelerle birlikte emekli maaşlarının da erken yatırılıp yatırılmayacağı merak edildi. Peki, emekli maaşları erken yatar mı, 11 Şubat 2023'te yatacak mı? Şubat ayı 2023 emekli, emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar.
Emekli maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu. Daha önce erken ödemelerin deprem bölgesindeki kamu çalışanlarını kapsadığı bildirildi. Son genelgeyle ödemelerin tüm Türkiye'yi kapsamış olduğu duyuruldu. Peki, Emekli maaşları erken yatar mı, 11 Şubat 2023'te yatacak mı? Şubat ayı 2023 emekli, emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
MEMUR İŞÇİ MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?
Son dakika gelişmesine göre, Türkiye genelinde memur maaşları ödemelerinin erken yatırılması kararlaştırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında çalışan memur ve işçilerin aylıkları erken yatırılması kararlaştırılmıştı.
Kamudaki işçi ve memur maaşları 15 Şubat'tan önce yatacak.
Türkiye geneli Şubat ayı memur maaşları 11 Şubat'ta hesaplarda olacak.