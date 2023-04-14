Stephen Hawking'in bir bir gerçekleşen kehanetleri sonrası tüyler diken diken! Söyledikleri tek tek oluyor! Dünyada en az 8 milyar insan...
Söyledikleri bir bir çıkmıştı. Stephen Hawking'in koloni kehaneti sonrası tüyler diken diken! Dünya en az 100 yıl içinde... Stephen Hawking'in 100 yıllık kehanetleri gözleri fal taşı gibi açtı. Big Bang, yapay zeka derken şimdi o geliyor. Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking dünyanın en büyük evrenbilimci ve fizik profesörü olarak biliniyor. Hatta öyle ki bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor. Ünlü fizikçinin kehanetleri ise duyanları şaşırtıyor.
Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşındaki hayatını kaybetmişti. Son derece popüler bir evrenbilimci ve fizik profesörü olan Stephen Hawking, bilim dünyasına kattıkları kadar dünyada ilerleyen yıllarda yaşanacaklarla ilgili söylediği kehanetlerle de akıllara kazınmıştı. Stephen Hawking'in kehanetleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Hayatını kaybetmeden önce dünyadaki son zamanlarımız diyerek söze başlayan ünlü fizikçi kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
2117 YILINA DİKKAT EDİN!
2117 yılına kadar dünyayı terk etmemiz gerektiğini söyleyen İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, buna gerekçe olarak nükleer savaş ihtimallerini, küresel ısınmayı ve genetik olarak tasarlanan virüsleri gösterdi.
"Evrimin insan genomununa açgözlülük ve saldırganlığı yerleştirmesinden korkuyorum. Çatışmanın azalacağına dair belirti yok ve askerileştirilmiş teknolojinin ve kitle imha silahlarının gelişimi bu felakete yol açabilir. İnsan ırkının kurtuluşu için en büyük umut, uzaydaki bağımsız koloniler olabilir."