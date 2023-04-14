Stephen Hawking’in bir bir gerçekleşen kehanetleri sonrası tüyler diken diken! Söyledikleri tek tek oluyor! Dünyada en az 8 milyar insan...

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşındaki hayatını kaybetmişti. Son derece popüler bir evrenbilimci ve fizik profesörü olan Stephen Hawking, bilim dünyasına kattıkları kadar dünyada ilerleyen yıllarda yaşanacaklarla ilgili söylediği kehanetlerle de akıllara kazınmıştı. Stephen Hawking'in kehanetleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Hayatını kaybetmeden önce dünyadaki son zamanlarımız diyerek söze başlayan ünlü fizikçi kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.