Stephen Hawking’in 100 yıllık kehanetleri gözleri fal taşı gibi açtı! Big Bang ve yapay zekadan sonra şimdi sıra ona geliyor! 14 milyar yıl sonra dünyada ilk kez...

Stephen Hawking'in 100 yıllık kehanetleri gözleri fal taşı gibi açtı! Big Bang, yapay zeka derken şimdi o geliyor! Dünyada 14 milyar yıl sonra ilk kez görülecek. Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking dünyanın en büyük evrenbilimci ve fizik profesörü olarak biliniyor. Hatta öyle ki bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor. Ünlü fizikçinin kehanetleri ise duyanları şaşırtıyor.