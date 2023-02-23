Vav TV İzle
Haberler Trend Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!

Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!

EYT'lilere yönelik düzenleme 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Primi yetmeyenler için çeşitli formüller bulunuyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
23.02.2023 12:46 - Son Güncelleme: 23.02.2023 12:46
Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!

Yasa için geri sayım sürerken Meclis açılır açılmaz ilk gündem maddesi EYT olacak. Düzenleme için maddeler belirlenirken gözler Meclis oylamasına çevrildi. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın merakla beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Öte yandan primi yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, başta ödeme süresi gibi pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, hangi formül daha avantajlı? Borçlanmada nelere dikkat edilmesi gerekir? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!

İşte prim kazandıran yollara ilişkin detaylar...

TBMM, EYT gündemi ile açılacak!

Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ya da borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekenlere yaş şartını kaldıran düzenlemede artık sona yaklaşıldı.

Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!

Takvimde bir değişiklik yapılmazsa 28 Şubat günü düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşması bekleniyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen pek çok kişi borçlanma, ihya gibi yollara başvurdu. Kimileri de ilave borçlanma yapmayı planlıyor. Peki borçlanma ve ihyada nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!

- Borçlanma ve ihya için başvuranlar ödemeyi ne kadar sürede yapmalı?
Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı ödeme tebligatından itibaren 1, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyor.

SON DAKİKA