Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!

Yasa için geri sayım sürerken Meclis açılır açılmaz ilk gündem maddesi EYT olacak. Düzenleme için maddeler belirlenirken gözler Meclis oylamasına çevrildi. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın merakla beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Öte yandan primi yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, başta ödeme süresi gibi pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, hangi formül daha avantajlı? Borçlanmada nelere dikkat edilmesi gerekir? İşte detaylar...