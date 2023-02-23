Staj, İHYA, kısmi emeklilik... Eksik primde 7 yıl+ 1261 gün detayı! 1989-1999 + SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı yapıldı!
EYT'lilere yönelik düzenleme 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Primi yetmeyenler için çeşitli formüller bulunuyor.
Yasa için geri sayım sürerken Meclis açılır açılmaz ilk gündem maddesi EYT olacak. Düzenleme için maddeler belirlenirken gözler Meclis oylamasına çevrildi. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın merakla beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Öte yandan primi yetmeyenler için borçlanma ve ihya imkanı bulunurken, başta ödeme süresi gibi pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, hangi formül daha avantajlı? Borçlanmada nelere dikkat edilmesi gerekir? İşte detaylar...
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ya da borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekenlere yaş şartını kaldıran düzenlemede artık sona yaklaşıldı.
Takvimde bir değişiklik yapılmazsa 28 Şubat günü düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşması bekleniyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen pek çok kişi borçlanma, ihya gibi yollara başvurdu. Kimileri de ilave borçlanma yapmayı planlıyor. Peki borçlanma ve ihyada nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilen soruların yanıtları...