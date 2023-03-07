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Haberler Trend SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!

SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!

Bilmeyen kalmasın! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor erken emekli oluyorsunuz! Doğum borçlanması, sosyal güvenlik mevzuatımız tarafından kadınların erken emeklilik hakkına sahip olmaları için sunulmuş bir avantajdır. Erkeklerin askerlik borçlanması ile erken emekli olabilme hakkı bulunurken, kadınlar da doğum borçlanması yaparak benzer bir avantajdan yararlanabilirler.

takvim.com.tr
07.03.2023 13:44 - Son Güncelleme: 07.03.2023 13:54
SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!

Erken emeklilik, çalışanlar arasında popüler bir konu haline gelmiştir. Ancak kimlerin erken emekli olabileceğine dair net bir fikir yoktur. Bu yazıda, erken emeklilik hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız ve kimlerin erken emekli olabileceğini açıklayacağız. Bu anlamda Doğum borçlanması, sigortalı kadınların erken emekli olabilmesi için kullanabileceği bir yöntemdir. Özellikle üç çocuğa kadar yapılabilecek doğum borçlanması ile 6 yıla kadar emeklilik yaşının düşürülmesi mümkün olmaktadır. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.

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SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!

Birçok kadın çalışan, doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalmaktadır. Bu durum, hem emeklilik yaşının gecikmesine hem de prim gün sayısının azalmasına neden olmaktadır. Doğum borçlanması, bu mağduriyetleri gidermek için sunulan bir fırsattır.

SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!

Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak üç çocuğa kadar prim kazanabilirler. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanımı ile 6 yıllık avantaj elde edebilirler. Bu konuda sıklıkla sorular alındığı için bu soruların cevapları da hazırlanmıştır.

SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!

DOĞUM BORÇLANMASI KİMLER TARAFINDAN YAPILABİLİR?

Doğum borçlanması, SSK'lı olan tüm kadın çalışanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler tarafından kullanılabilir. Ayrıca isteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilirler.

SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!

PRİM ŞARTI VAR MI?

Doğum borçlanması yapabilmek için bir prim şartı bulunmamaktadır. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.

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