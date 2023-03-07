SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C’li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!

Erken emeklilik, çalışanlar arasında popüler bir konu haline gelmiştir. Ancak kimlerin erken emekli olabileceğine dair net bir fikir yoktur. Bu yazıda, erken emeklilik hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız ve kimlerin erken emekli olabileceğini açıklayacağız. Bu anlamda Doğum borçlanması, sigortalı kadınların erken emekli olabilmesi için kullanabileceği bir yöntemdir. Özellikle üç çocuğa kadar yapılabilecek doğum borçlanması ile 6 yıla kadar emeklilik yaşının düşürülmesi mümkün olmaktadır. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.