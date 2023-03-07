SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor bunu yapan 2100 gün önce erken emekli oluyor! Bilmeyen kalmasın!
Bilmeyen kalmasın! SSK, Bağkur, 4A-4B ve 4C'li fark etmiyor erken emekli oluyorsunuz! Doğum borçlanması, sosyal güvenlik mevzuatımız tarafından kadınların erken emeklilik hakkına sahip olmaları için sunulmuş bir avantajdır. Erkeklerin askerlik borçlanması ile erken emekli olabilme hakkı bulunurken, kadınlar da doğum borçlanması yaparak benzer bir avantajdan yararlanabilirler.
07.03.2023 13:44 - Son Güncelleme: 07.03.2023 13:54
Erken emeklilik, çalışanlar arasında popüler bir konu haline gelmiştir. Ancak kimlerin erken emekli olabileceğine dair net bir fikir yoktur. Bu yazıda, erken emeklilik hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız ve kimlerin erken emekli olabileceğini açıklayacağız. Bu anlamda Doğum borçlanması, sigortalı kadınların erken emekli olabilmesi için kullanabileceği bir yöntemdir. Özellikle üç çocuğa kadar yapılabilecek doğum borçlanması ile 6 yıla kadar emeklilik yaşının düşürülmesi mümkün olmaktadır. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.