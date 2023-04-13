Söyledikleri bir bir çıkmıştı. Stephen Hawking'in koloni kehaneti sonrası tüyler diken diken! Dünya en az 100 yıl içinde... Stephen Hawking'in 100 yıllık kehanetleri gözleri fal taşı gibi açtı. Big Bang, yapay zeka derken şimdi o geliyor. Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking dünyanın en büyük evrenbilimci ve fizik profesörü olarak biliniyor. Hatta öyle ki bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor. Ünlü fizikçinin kehanetleri ise duyanları şaşırtıyor.