Sosyal medyayı yıkıp geçen yılan kedi fotoğrafı! Yılın en ilginç karesi seçildi! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız!

Alex Vasilev isimli bir kişinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı. Sürüngenlere özgü desenleri olan bir kedinin fotoğrafı Amazon yağmur ormanlarındaki nadir bir tür olan yılan kedisi olarak lanse edildi. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Ancak fotoğrafın gerçekliği konusunda çeşitli şüpheler oluştu ve herkesin merak ettiği gerçek uzmanlar tarafından açıklandı.