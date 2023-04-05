RAMAZAN İMSAKİYE
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Sosyal medyayı yıkıp geçen yılan kedi fotoğrafı! Yılın en ilginç karesi seçildi! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız!

Yılan kedi fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız. Yılın en ilginç karesi olarak son günlere damgasını vurdu. Alex Vasilev paylaştığımız fotoğrafta sol tarafta gördüğünüz ve Mangrove yılanı olarak da bilinen bu tür genellikle Güneydoğu Asya'da görülüyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu fotoğraf kısa sürede tartışmalara neden oldu. Kullanıcılar bu fotoğrafın yılın en ilginç karesi olduğu yönünde fikir birliği yaptı.

05.04.2023 08:44 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:44
Sosyal medyayı yıkıp geçen yılan kedi fotoğrafı! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Alex Vasilev isimli bir kişinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı. Sürüngenlere özgü desenleri olan bir kedinin fotoğrafı Amazon yağmur ormanlarındaki nadir bir tür olan yılan kedisi olarak lanse edildi. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Ancak fotoğrafın gerçekliği konusunda çeşitli şüpheler oluştu ve herkesin merak ettiği gerçek uzmanlar tarafından açıklandı.

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Sosyal medyayı yıkıp geçen yılan kedi fotoğrafı! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

YILAN KEDİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bu yılan siyah renkli vücudu enine sarı bantlarıyla süslüdür. Ve bu bantlar yılanın gözleriyle uyumlu renkte olan o ünlü fotoğraftaki kedinin benzer bir desene sahip olmasına neden oldu.

Sosyal medyayı yıkıp geçen yılan kedi fotoğrafı! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Fotoğrafın muhtemelen bir Güney Amerika kedisini gösterdiği, kürkünde yapılan değişikliklerle hazırlandığı iddia ediliyor.

Sosyal medyayı yıkıp geçen yılan kedi fotoğrafı! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Ancak gerçeklik konusunda şüpheler ortaya çıktı ve uzmanlar fotoğrafın gerçek olmadığını açıkladı.

Sosyal medyayı yıkıp geçen yılan kedi fotoğrafı! Görünce şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksınız! Yılın en ilginç karesi...

Fotoğrafın muhtemelen bir Güney Amerika kedisini gösterdiği, kürkünde yapılan değişikliklerle hazırlandığı iddia ediliyor. Yani gerçek yılan kedisi henüz bulunamamıştır.

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