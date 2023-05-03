Sosyal medyayı deliye döndüren kare! 1943 yılında objektiflere takıldı! Fotoğraftaki adam yoksa bir zaman yolcusu mu?
Zaman yolculuğuyla ilgili iddialar sık konuşulur hale geldi. İkinci Dünya Savaşı döneminde çekilmiş bir fotoğraf tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu fotoğraf ve video gibi zaman yolculuğu iddiaları, bilim insanlarının ve tarihsel araştırmacıların dikkatini çekiyor. Sosyal medyada viral olan fotoğrafta henüz icat edilmemiş olan cep telefonu kullanan bir adam olduğu iddia ediliyor ve bu olay sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu. İnsanların bir kısmı adamın elindeki cismin telefon olmadığını söylerken bir kısmı da telefon olduğunu iddia etti.
03.05.2023 09:02 - Son Güncelleme: 03.05.2023 09:02
Sosyal medyayı alevlendiren kare! 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı yılında objektiflere takıldı! Adam telefonla mı konuşuyor? Zaman yolculuğu genellikle imkansız olarak görülen bir kavram olsa da bazı fotoğraflar bu teoriyi destekler nitelikte oluyor. Özellikle 1943 yılında İzlanda'nın Reykjavík kentinde çekilen bir fotoğraf, zaman yolculuğu teorisyenlerinin dikkatini çekti. Fotoğrafta cep telefonuyla konuşan bir kişi olduğu iddia ediliyor ve bu kişi zaman yolcusu olarak adlandırılıyor.