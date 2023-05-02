Sosyal medyayı alevlendiren kare! 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı yılında objektiflere takıldı! Adam telefonla mı konuşuyor? Zaman yolculuğu genellikle imkansız olarak görülen bir kavram olsa da bazı fotoğraflar bu teoriyi destekler nitelikte oluyor. Özellikle 1943 yılında İzlanda'nın Reykjavík kentinde çekilen bir fotoğraf, zaman yolculuğu teorisyenlerinin dikkatini çekti. Fotoğrafta cep telefonuyla konuşan bir kişi olduğu iddia ediliyor ve bu kişi zaman yolcusu olarak adlandırılıyor.