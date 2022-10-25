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Sosyal medya çalkalanıyor! Ortalık karıştı! Resimde kaç tane at görebiliyorsunuz? Bulana şapka çıkartıyorlar

Optik illüzyonlar, insanları hem şaşırtan hem de meşgul eden bir trend haline geldi. Viral optik illüzyonda kaç tane at görebiliyorsunuz? Üç? Beş? Yedi?

takvim.com.tr
25.10.2022 15:32 - Son Güncelleme: 25.10.2022 15:32
Sosyal medya çalkalanıyor! Ortalık karıştı! Resimde kaç tane at görebiliyorsunuz? Bulana şapka çıkartıyorlar

Görünüşte inanılmaz bir optik illüzyon, sosyal medyada viral hale geldi ve insanları ikiye böldü. Optik illüzyon, bir dağın tepesinde birkaç at gösteriyor, ancak kimse görüntüde kaç at olduğundan emin değil.

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Sosyal medya çalkalanıyor! Ortalık karıştı! Resimde kaç tane at görebiliyorsunuz? Bulana şapka çıkartıyorlar

Aşağıdaki resme bir göz atın.

Kaç at görebiliyorsun? Üç? Beş? Yedi?

Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan görüntü, insanları hem şaşırttı hem de meşgul etti. Web sitesi, optik yanılsamayı bir cevapla paylaştı.

Sosyal medya çalkalanıyor! Ortalık karıştı! Resimde kaç tane at görebiliyorsunuz? Bulana şapka çıkartıyorlar

Bazı kısmi atlar (atın arka ve ön kısımları gibi) dahil olmak üzere yedi at olduğunu söylüyor.

Sosyal medya çalkalanıyor! Ortalık karıştı! Resimde kaç tane at görebiliyorsunuz? Bulana şapka çıkartıyorlar

Hala tüm atları bulamıyor musunuz? Merak etme. Sizler için burada ifşa ediyoruz.

"Soldaki biri dışarı bakıyor ve ortada dört yüz birbirine yakın kümelenmiş - bu grupta birinin kahverengi burnu (soldan ikinci) en alttaki çömelmiş yüzünün sağ tarafını kaplıyor. Sağda bir küçük at yan duruyor ve onun üstünde yedincinin arkası var" diyor web sitesi.

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