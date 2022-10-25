Sosyal medya çalkalanıyor! Ortalık karıştı! Resimde kaç tane at görebiliyorsunuz? Bulana şapka çıkartıyorlar

Hala tüm atları bulamıyor musunuz? Merak etme. Sizler için burada ifşa ediyoruz.

"Soldaki biri dışarı bakıyor ve ortada dört yüz birbirine yakın kümelenmiş - bu grupta birinin kahverengi burnu (soldan ikinci) en alttaki çömelmiş yüzünün sağ tarafını kaplıyor. Sağda bir küçük at yan duruyor ve onun üstünde yedincinin arkası var" diyor web sitesi.