Sosyal medya çalkalanıyor! Ortalık karıştı! Resimde kaç tane at görebiliyorsunuz? Bulana şapka çıkartıyorlar
Optik illüzyonlar, insanları hem şaşırtan hem de meşgul eden bir trend haline geldi. Viral optik illüzyonda kaç tane at görebiliyorsunuz? Üç? Beş? Yedi?
25.10.2022 15:32 - Son Güncelleme: 25.10.2022 15:32
Görünüşte inanılmaz bir optik illüzyon, sosyal medyada viral hale geldi ve insanları ikiye böldü. Optik illüzyon, bir dağın tepesinde birkaç at gösteriyor, ancak kimse görüntüde kaç at olduğundan emin değil.
Hala tüm atları bulamıyor musunuz? Merak etme. Sizler için burada ifşa ediyoruz.
"Soldaki biri dışarı bakıyor ve ortada dört yüz birbirine yakın kümelenmiş - bu grupta birinin kahverengi burnu (soldan ikinci) en alttaki çömelmiş yüzünün sağ tarafını kaplıyor. Sağda bir küçük at yan duruyor ve onun üstünde yedincinin arkası var" diyor web sitesi.