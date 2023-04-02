Sonra tersi oldu! Kurtlar Vadisi özleyenlere önce müjde üstüne müjde verildi! Nisan ayı geldi ama yeni sezonun çekimleri hala...
Kurtlar Vadisi özleyenlere önce müjde üstüne müjde verildi. Sonra tersi oldu. Nisan ayı geldi ama yeni sezonun çekimleri hala başlamadı. Kurtlar Vadisi'nin final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dijital platformlarda etkisi devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonu için hazırlıkların başlaması bekleniyor. Kasım ayında başrol oyuncusu Necati Şaşmaz heyecanlandıran açıklama yapmıştı.
Kurtlar Vadisi hayranları Ocak ayında başlaması beklenen yeni sezonu için heyecanla bekliyordu. Ancak beklenen olmadı ve hayal kırıklığı yaşandı. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan projenin bu yıl tekrar başlaması en büyük beklentiler arasında yer alıyordu. Bu nedenle Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunda bizi neler bekliyor sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayını göreceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını sözlerine eklemişti. Şimdi gözler yapılacak yeni açıklamaya çevrildi.
BAŞROL OYUNCUSU AÇIKLAMIŞTI
Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir gelişmeyi duyurmuştu.
HEYECANLA BEKLENİYOR
Kurtlar Vadisi hayranları Polat Alemdar'ın neler yapacağını merak ediyor. Öte yandan Erhan ve Cahit'in ne tür maceralara atılacağı ve tabii ki yeni karakterlerin kimler olacağı akıllarda bir soru işareti.