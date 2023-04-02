Sonra tersi oldu! Kurtlar Vadisi özleyenlere önce müjde üstüne müjde verildi! Nisan ayı geldi ama yeni sezonun çekimleri hala...

Kurtlar Vadisi hayranları Ocak ayında başlaması beklenen yeni sezonu için heyecanla bekliyordu. Ancak beklenen olmadı ve hayal kırıklığı yaşandı. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan projenin bu yıl tekrar başlaması en büyük beklentiler arasında yer alıyordu. Bu nedenle Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunda bizi neler bekliyor sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayını göreceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını sözlerine eklemişti. Şimdi gözler yapılacak yeni açıklamaya çevrildi.