Vav TV İzle
Haberler Trend Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

Ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme işlemleri, mevcut ehliyetlerinin süresi dolmaya başladığında gerçekleştirilmesi gereken bir prosedürdür. Eski tip ehliyetlere sahip olan sürücüler, mutlaka yeni tip ehliyetlerle değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, belirli bir süre içerisinde ehliyetlerini yenilemeyenlere cezai işlem uygulanabilir.

02.06.2023 11:03 - Son Güncelleme: 02.06.2023 11:03
Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

Ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme işlemleri, 2023 yılında önemli bir konu haline gelmiştir. Araç sahibi olan vatandaşlar, ehliyetlerinin geçerlilik süresinin azalmaya başlamasıyla birlikte, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini merak etmektedirler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

Ehliyet Yenileme İşlemi İçin Randevu Alma

Yeni tip sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar, randevu alma işlemiyle başlamalıdır. Randevu alma işlemi için ALO 199'u arayabilir, "ALO 199 Mobil Uygulama"yı kullanabilir ya da "nvi.gov.tr" adresini ziyaret edebilirler. Bu platformlar üzerinden randevu alınarak, nüfus müdürlüklerinde ehliyet değişimi gerçekleştirilebilir.

Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

Ehliyet Yenileme İşlemi İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı: Kimlik doğrulama için gereklidir.

Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

Sürücü sağlık raporu: Sürücünün fiziksel sağlık durumunu gösterir.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf: Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf için gereklidir.

Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

Kan grubu kartı (Sağlık Raporunda yer almıyorsa): Acil durumlarda gerekli olabilecek bir bilgidir.

Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması: Yenileme işlemi için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

SON DAKİKA