Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

Ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme işlemleri, 2023 yılında önemli bir konu haline gelmiştir. Araç sahibi olan vatandaşlar, ehliyetlerinin geçerlilik süresinin azalmaya başlamasıyla birlikte, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini merak etmektedirler.