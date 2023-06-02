Son tarih açıklandı! 35 yaşından büyük ehliyeti olanlara uyarı geldi! 83 TL ödeyerek en kısa sürede yaptırın!

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Ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme işlemleri, mevcut ehliyetlerinin süresi dolmaya başladığında gerçekleştirilmesi gereken bir prosedürdür. Eski tip ehliyetlere sahip olan sürücüler, mutlaka yeni tip ehliyetlerle değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, belirli bir süre içerisinde ehliyetlerini yenilemeyenlere cezai işlem uygulanabilir.
02.06.2023 11:03 - Son Güncelleme: 02.06.2023 11:03
Ehliyet Yenileme İşlemi İçin Randevu Alma
Yeni tip sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar, randevu alma işlemiyle başlamalıdır. Randevu alma işlemi için ALO 199'u arayabilir, "ALO 199 Mobil Uygulama"yı kullanabilir ya da "nvi.gov.tr" adresini ziyaret edebilirler. Bu platformlar üzerinden randevu alınarak, nüfus müdürlüklerinde ehliyet değişimi gerçekleştirilebilir.
Ehliyet Yenileme İşlemi İçin Gerekli Belgeler
Ehliyet yenileme işlemi için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı: Kimlik doğrulama için gereklidir.