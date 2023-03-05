SON TARİH 6 MART! 14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!
AFAD personel alımı ilanları açıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasıda AFAD personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar...
05.03.2023 11:49 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:50
SON TARİH 6 MART!
İlgili ilan için başvurular Şubat ayı içerisinde başlamış olup en geç 6 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekmekteydi. Bu kapsamda Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular bazı şartlar doğrultusunda yapılacak. İlan hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
AFAD PERSONELİ NE İŞ YAPAR?
Afet durumunda olay yerinde ilk ve acil yardımı sağlamak
Arama kurtarma faaliyetlerini yerine getirmek
Sosyal yardım programlarını yerine getirmek
Biyolojik, kimyasal, nükleer, radyoaktif ve endüstriyel olaylarda olay yerinin temizlenmesini ve kirliliğin ölçülmesini sağlamak