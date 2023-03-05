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Haberler Trend SON TARİH 6 MART! 14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!

SON TARİH 6 MART! 14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!

AFAD personel alımı ilanları açıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasıda AFAD personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

takvim.com.tr
05.03.2023 11:49 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:50
14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! SON TARİH 6 MART! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!

AFAD iş ilanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlanların yayınlanasının ardından başvuru ve şartlar için araştırmalar hızlandı. İşte AFAD iş ilanları ve tüm detaylar...

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14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! SON TARİH 6 MART! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!

SON TARİH 6 MART!

İlgili ilan için başvurular Şubat ayı içerisinde başlamış olup en geç 6 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekmekteydi. Bu kapsamda Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular bazı şartlar doğrultusunda yapılacak. İlan hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! SON TARİH 6 MART! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!

AFAD MAAŞLARI 2023 YILINDA NE KADAR?

Görev süresi 5 yıldan az olanlar 14.340 TL

Görev süresi 5 yıldan 10 yıla kadar olan personeller 14.375 TL

14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! SON TARİH 6 MART! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!

Görev süresi 10 yıldan 15 yıla kadar olan personeller 14.410 TL

Görev süresi 15 yıldan 20 yıla kadar olan personeller 14.450 TL

Görev süresi 20 yıldan fazla olanlar 14.615 TL maaş alacak.

14.340 TL maaşla AFAD personel alımı! SON TARİH 6 MART! İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Ankara, Aydın, Kocaeli, İzmir iş arayanlara müjde!

AFAD PERSONELİ NE İŞ YAPAR?

Afet durumunda olay yerinde ilk ve acil yardımı sağlamak

Arama kurtarma faaliyetlerini yerine getirmek

Sosyal yardım programlarını yerine getirmek

Biyolojik, kimyasal, nükleer, radyoaktif ve endüstriyel olaylarda olay yerinin temizlenmesini ve kirliliğin ölçülmesini sağlamak

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