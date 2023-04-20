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Haberler Trend SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? AK Parti, MHP, CHP…

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? AK Parti, MHP, CHP…

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı gün kala, son seçim anket sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı canlı yayında seçim anketlerindeki son durumu bildirdi. Peki, Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı nedir? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.04.2023 12:11 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:35
SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? AK Parti, MHP, CHP…

Türkiye 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek genel seçimlere odaklandı. Mayıs seçimlerine artık az bir zaman kala son seçim anketi sonuçları gündeme geldi. Peki, bu pazar seçim olsa kim kazanır? İşte merak edilenler...

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SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? AK Parti, MHP, CHP…

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? AK Parti, MHP, CHP…

Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimler öncesi kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yoklama devam ediyor.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? AK Parti, MHP, CHP…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldığı canlı yayında anketlerdeki son durumu paylaştı.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? AK Parti, MHP, CHP…

Oktay, "Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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