SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Bu pazar seçim olsa kim kazanır? %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? AK Parti, MHP, CHP…
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı gün kala, son seçim anket sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı canlı yayında seçim anketlerindeki son durumu bildirdi. Peki, Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı nedir? İşte detaylar...
20.04.2023 12:11 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:35
Türkiye 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek genel seçimlere odaklandı. Mayıs seçimlerine artık az bir zaman kala son seçim anketi sonuçları gündeme geldi. Peki, bu pazar seçim olsa kim kazanır? İşte merak edilenler...