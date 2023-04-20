SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! %40,4-25,5-10,3-8,8! Cumhur İttifakı oy oranı nedir? Bu pazar seçim olsa kim kazanır? AK Parti, MHP, CHP…
Türkiye 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek genel seçimlere odaklandı. Mayıs seçimlerine artık az bir zaman kala son seçim anketi sonuçları gündeme geldi. Peki, bu pazar seçim olsa kim kazanır? İşte merak edilenler.
20.04.2023 21:39 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:06
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı gün kala, son seçim anket sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı canlı yayında seçim anketlerindeki son durumu bildirdi. Peki, Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı nedir? İşte detaylar...