Son dakika: İslam Memiş gram altın tahminini açıkladı! Depremin ardından altın alanları uyardı! Yarım, gram altın fiyatı, 24 ayar gram altın kaç TL?

"Altının gram fiyatı 1115 TL. Fakat serbest pazarlarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geride bıraktığımız hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL oranına kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira oranına kadar bir gerilemeden bahsetmiştim. Bu daha aşağı çekildi. 1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcısının da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor. Bu düşüşler kalıcı olmaz. Gram altında. Ons birtakımnda her ne kadar baskılama devam etse de hem onstan hem dolardan destek gören grma altın TL fiyatı gene orta ve uzun vade amacıyla alım fırsatları vermeye devam etmekte.