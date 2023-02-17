Son dakika: İslam Memiş gram altın tahminini açıkladı! Depremin ardından altın alanları uyardı! Yarım, gram altın fiyatı, 24 ayar gram altın kaç TL?
Son dakika haberi: Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yaptığı son dakika açıklamasında altın fiyatları hakkında ön görülerini paylaştı. Memiş yaptığı bildirimde altın fiyatlarının hızlıca sert yükseleceğini belirtti. Altın piyasasına baktığımızda gram altın şu dakikalarda 1115 TL seviyesinde. Çeyrek altın 1823 TL seviyesinde. Peki yarım, gram altın fiyatı, 24 ayar gram altın kaç TL?
"Altının gram fiyatı 1115 TL. Fakat serbest pazarlarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geride bıraktığımız hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL oranına kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira oranına kadar bir gerilemeden bahsetmiştim. Bu daha aşağı çekildi. 1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcısının da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor. Bu düşüşler kalıcı olmaz. Gram altında. Ons birtakımnda her ne kadar baskılama devam etse de hem onstan hem dolardan destek gören grma altın TL fiyatı gene orta ve uzun vade amacıyla alım fırsatları vermeye devam etmekte.
İslam Memiş altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları düşüşüşe geçerken İslam Memiş ''son fırsa'' diyerek yatırımcılara kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş altında kısa vakitli alım fırsatının geleceğini evvelki açıklamalarında dile getirmişti. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Memiş, şubat ayına işaret ederek, yatırımcılar için öngörülerini peş peşe açıkladı.
İslam Memiş Altın Yorumları! Altın almak isteyenler için fırsat! Altın gurusu uyardı!
Memiş: "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diyen eksper isim, "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin de Şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.
1185 liraya kadar artan gram altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin devam ettiği ifade edildi. Konu hakkında geçen haftalarda ABD'de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden daha iyi bir performans göstermesinin sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisinin hakim bulunduğu bildirildi.