Son dakika faiz oranları depremi! Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan 25, 75 ve 100 bin TL çekersek ne kadar öderiz?

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden etkilenen sektörlerden birisi olan otomotiv sektörü, ikinci el ve sıfır kilometre araçların fahiş fiyatlara yükseltti. Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak üzerine hayaller kuran ancak yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlara ise kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası ikinci el taşıt kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.