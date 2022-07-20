Son dakika banka mevduat faizleri depremi... 25.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

Son dakika banka mevduat faizleri depremi: Geleceğe yönelik olarak günümüzde değişik yatırım tipleri sık sık olarak tercih edilir. Bu anlamda tercih edilen yatırım türlerinden birisi de faiz sistemi ile kazanç sağlamak oluyor. Genel olarak bankacılık sisteminde şayet paranız belirli bir vakit faiz sisteminde bulunursa kar elde edersiniz. Peki 25.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?