Son dakika altın fiyatları 16 Haziran 2022 - Elinde gram altın, çeyrek altını olanlar dikkat! Bu gerçekleşirse vaziyet alın buralar karışacak!

Altın fiyatlarındaki son hal yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler doğrultusundan araştırılıyor. Bir süredir yükseliş gösteren altın fiyatlarına FED etkileri olup olmadığı sorgulanıyor. Halkın büyük bir fazlalığını ilgilendiren altın fiyatlarındaki son hali sizler amacıyla bir araya getirdik. Altın fiyatları bugün Fed'in faiz kararı ardından yükselişe geçti. Fed kararı evvel 1,820 dolar civarında prosedür gören ons altın karar ardından 1831 dolar oranına kadar yükseldi. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın, tam altın kaç lira oldu? İşte altın fiyatlarında son dakika 16 Haziran 2022...