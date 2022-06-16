Son dakika altın fiyatları 16 Haziran 2022 - Elinde gram altın, çeyrek altını olanlar dikkat! Bu gerçekleşirse vaziyet alın buralar karışacak!
Altın fiyatları son dakika açıklaması herkes tarafından merak ediliyor. FED faiz kararları ardından merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar FED kararı ardından altın ne kadar oldu? şeklindeki incelemelerini hızlandırdı. İşte merak edilen altın fiyatları!
Altın fiyatlarındaki son hal yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler doğrultusundan araştırılıyor. Bir süredir yükseliş gösteren altın fiyatlarına FED etkileri olup olmadığı sorgulanıyor. Halkın büyük bir fazlalığını ilgilendiren altın fiyatlarındaki son hali sizler amacıyla bir araya getirdik. Altın fiyatları bugün Fed'in faiz kararı ardından yükselişe geçti. Fed kararı evvel 1,820 dolar civarında prosedür gören ons altın karar ardından 1831 dolar oranına kadar yükseldi. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın, tam altın kaç lira oldu? İşte altın fiyatlarında son dakika 16 Haziran 2022...
FED faiz kararı açıklandı. FED politika faizi amacıyla 75 baz puan artırımına gitti. Bu artırım ardından ekonomide bir hareketlilik yaşandı. 1994 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek faiz artışı yaşandı. Ons altın fiyatları FED faiz kararı açıklanmadan evvel 1820 dolar seviyelerinde iken, açıklama ardından ons fiyatı resmen ne gerçekletireceğini şaşırdı. Ons fiyatı karar ardından 1816 dolar seviyelerinde bir rota belirledi.
ANZ Bank altın tahminini güncelledi!
ANZ Bank ekonomistleri doğrultusundan oluşturulan altın tahminlerinde, ons altının 1.820 dolarda sabit kalması bekleniyor. 1.840 dolar üzerine kadar yükselerek kendi genelinde yeni bir ivme kaydeden ons altın, kısa sürede olsa 1800 doların altına düşerek yatırımcılarını ümitlendirdi.
Dolar kurunun artmasına paralel olarak çoğalan gram altın ve çeyrek altın amacıyla ons altın fiyatları olabildiğince önemli. Geçtiğimiz hafta ons altında gerileme dolar kurundaki artış ardından gram altın yönüne yansımamıştı.