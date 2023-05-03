Son dakika 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! 2023 AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

14 Mayıs genel seçimleri için geri sayım devam ederken araştırma şirketleri yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ASAL Araştırma tarafından son seçim anketi sonuçları açıklandı. Bu kapsamda AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 14 Mayıs seçim anketi sonuçları!