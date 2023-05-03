Son dakika 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! 2023 AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...
14 Mayıs genel seçimleri için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs Pazar günü genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gidecek. Seçime 11 günden az bir zaman kala 14 Mayıs son seçim anketi sonuçları gündeme gelmeye devam ediyor. Son seçim anketini paylaşan araştırma şirketi ASAL Araştırma oldu. İşte 14 Mayıs seçim anketi sonuçları ve AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları!
03.05.2023 11:32 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:35
14 Mayıs genel seçimleri için geri sayım devam ederken araştırma şirketleri yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ASAL Araştırma tarafından son seçim anketi sonuçları açıklandı. Bu kapsamda AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 14 Mayıs seçim anketi sonuçları!