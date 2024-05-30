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Son 53 yıldır böylesi görülmedi! Türkiye haritası için alarm verildi! 81 ile karabasan gibi çökecek

Türkiye'nin dört bir yanında doğa felaketi alarmı çalıyor. Son verilere göre, ülkenin haritasının yüzde 70'i kahverengiye döndü, bu da doğal alanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, uzun süredir devam eden çevre sorunlarına dair endişelerini dile getiriyorlar. İşte Türkiye için verilen o alarm...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 18:00 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 18:00
Son 53 yıldır böylesi görülmedi! Türkiye haritası için alarm verildi! 81 ile karabasan gibi çökecek 1

Türkiye'de son zamanlarda üzücü bir gelişme yaşandı: Doğanın korkunç sonuna doğru yaklaşan bir felaketle karşı karşıyayız.

Son 53 yıldır böylesi görülmedi! Türkiye haritası için alarm verildi! 81 ile karabasan gibi çökecek 2

Ülke genelinde yaşanan bu felaket, vatandaşları endişelendiriyor ve çevre bilimcileriyle yetkilileri alarm veriyor.

Son 53 yıldır böylesi görülmedi! Türkiye haritası için alarm verildi! 81 ile karabasan gibi çökecek 3

Ülkemizin yüzde 70'i şiddetli kuraklıkla boğuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yağışlardaki dramatik düşüş ve sıcaklıklardaki artış, Türkiye'nin doğal yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor.

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