Son 53 yıldır böylesi görülmedi! Türkiye haritası için alarm verildi! 81 ile karabasan gibi çökecek

Türkiye'nin dört bir yanında doğa felaketi alarmı çalıyor. Son verilere göre, ülkenin haritasının yüzde 70'i kahverengiye döndü, bu da doğal alanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, uzun süredir devam eden çevre sorunlarına dair endişelerini dile getiriyorlar. İşte Türkiye için verilen o alarm...