SON 5 gün! 2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

Eylül ayı TOKİ başvuruları başladı! Denizli ve Malatya illerinde satışa sunulan TOKİ daireleri için başvurular başladı. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte 2022 Eylül TOKİ fiyatları ve başvuru tarihleri...