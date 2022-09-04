SON 5 gün! 2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...
TOKİ Eylül fırsatları başladı! Başvurular için son güler! Denizli ve Malatya illerinde oldukça uygun fiyatlara satılan daireler büyük ilgi görüyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
Eylül ayı TOKİ başvuruları başladı! Denizli ve Malatya illerinde satışa sunulan TOKİ daireleri için başvurular başladı. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte 2022 Eylül TOKİ fiyatları ve başvuru tarihleri...
DENİZLİ TOKİ 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI
Denizli-Bozkurt 2.Etap İnceler Mah.(158 Konut) Toplu Konut Projesinde, İdaremiz stoğunda bulunan tamamı "Orta Gelir Konut Grubu" (2+1) tipi 97 adet ve (3+1) tipi 17 adet olmak üzere toplam 114 adet konut 20 Ağustos-09 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru alınmak suretiyle "kuralı satış yöntemiyle" satışa sunulmuştur.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 20 EYLÜL 2022 - 30 EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASINDA KONUT SEÇİMİ YAPAN HAK SAHİPLERİ; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.