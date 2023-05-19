ŞOK'ta Cumartesi fırsatları satışa çıktı! Hafta sonu kapış kapış gidecek! 19 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar indirimde kalacak! Sürpriz liste...
ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta tüm ŞOK marketlerde indirimler başladı. 2023 yılında Mayıs ayında yeni kampanyayı duyuran ŞOK marketleri güncel kataloğu yayımladı. 25 TL üzeri alışverişlerde Selpak Extra Kağıt Havlu 8'li 54 TL'ye düştü. İşte ŞOK 19-27 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu...
19.05.2023 16:10 - Son Güncelleme: 19.05.2023 16:10
ŞOK'un 2023 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Mayıs ayında 100'den fazla üründe fiyatlar düştü. Buna göre undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana bir çok ürün uygun fiyata bu hafta boyunca satışta olacak. İşte ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu...