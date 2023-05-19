ŞOK’ta Cumartesi fırsatları satışa çıktı! Hafta sonu kapış kapış gidecek! 19 Mayıs’tan 27 Mayıs’a kadar indirimde kalacak! Sürpriz liste...

ŞOK'un 2023 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Mayıs ayında 100'den fazla üründe fiyatlar düştü. Buna göre undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana bir çok ürün uygun fiyata bu hafta boyunca satışta olacak. İşte ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu...