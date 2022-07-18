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Şoke eden kritik uyarı geldi! Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...

Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı... Birçok dolandırıcılık olayında mağdurlar uzun süre adli işlemler ile haklarını aramaktadırlar. Bunların bir kısmı kendilerine ait gayrimenkullerin diğer kişilerce satımı gerçekleştirilip, mülkünün tapusunun başkasına olmak üzere istemleri dışında geçirilenler olmaktadır.

takvim.com.tr
18.07.2022 12:22 - Son Güncelleme: 18.07.2022 12:22
Şoke eden kritik uyarı geldi! Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...

Her gün çoğalan bu tip prosedürler neticesi mağdur adedi ne yazık ki artmaktadır. Büyük üzüntüler yaşanmakta, mal kaybına uğrayanlar emekleri ile aldıkları mülkleri yitirmektedirler. Birçok masum vatandaş ve aileleri tapu kaybı yüzünden ağır şekilde zarar görmektedir.

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Şoke eden kritik uyarı geldi! Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden bunu önlemek amacıyla kritik bir ikaz yapılmıştır. Tapusu olanlar ufak bir tedbir ile sonradan mümkün mağduriyetlerini önleyebileceklerdir.

Şoke eden kritik uyarı geldi! Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...

Böylece sahtecilik ardından adli prosedürler amacıyla uzun vakit uğraş vermek mecburiyetinde kalmayacaklar, haksız bir prosedür neticesi zarar görmeyeceklerdir.

Şoke eden kritik uyarı geldi! Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...

Tapusu Olanların Alması Gereken Önlem Nedir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı doğrultusundan oluşturulan uyarıda, tapu sahibi olanların ne yapması gerektiği anlatılmıştır.

Şoke eden kritik uyarı geldi! Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...

Vatandaşlardan gayrimenkulü olanlar, bu tür işlemleri durdurabilmek amacıyla e devlet programı üzerinde, Tapu beyan verilerine göre kendileri ile iletişim kurulabilecek cep telefonu numarasını yazmaları ve onay tuşuna basmaları gerekmektedir.

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