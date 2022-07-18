Şoke eden kritik uyarı geldi! Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...

Her gün çoğalan bu tip prosedürler neticesi mağdur adedi ne yazık ki artmaktadır. Büyük üzüntüler yaşanmakta, mal kaybına uğrayanlar emekleri ile aldıkları mülkleri yitirmektedirler. Birçok masum vatandaş ve aileleri tapu kaybı yüzünden ağır şekilde zarar görmektedir.