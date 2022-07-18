Şoke eden kritik uyarı geldi! Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı...
Tapusu olup, bunu yapmayanlar çok pişman olacak! Kendinize ait cep telefonu numaranızı... Birçok dolandırıcılık olayında mağdurlar uzun süre adli işlemler ile haklarını aramaktadırlar. Bunların bir kısmı kendilerine ait gayrimenkullerin diğer kişilerce satımı gerçekleştirilip, mülkünün tapusunun başkasına olmak üzere istemleri dışında geçirilenler olmaktadır.
18.07.2022 12:22 - Son Güncelleme: 18.07.2022 12:22
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden bunu önlemek amacıyla kritik bir ikaz yapılmıştır. Tapusu olanlar ufak bir tedbir ile sonradan mümkün mağduriyetlerini önleyebileceklerdir.