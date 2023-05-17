Sokakta görenler kaçacak yer arıyor: O ilimizde istila başladı! Burası ne Amazonlar ne de Afrika değil Türkiye!

Yılanların doğal olarak var olan canlılar olduğunu unutmamak gerekiyor. Yılanlar genellikle insanlardan kaçınmaya çalışır ve sadece kendilerini savunmak için saldırıya geçebilirler. Ancak, yılanlarla karşılaşma durumunda panik yapmadan, sakin ve kontrollü bir şekilde hareket etmek önemlidir.