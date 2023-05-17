Sokakta görenler kaçacak yer arıyor: O ilimizde istila başladı! Burası ne Amazonlar ne de Afrika değil Türkiye!
Son zamanlarda ülkemizde yılan vakalarında hızlı bir artış gözleniyor. Yılanlar, doğal yaşam alanlarından çıkarak insanların yaşam alanlarına doğru ilerlemeye başlamış durumda. Bu durum, bazı illerimizde ciddi bir yılan istilasına yol açmış durumda. Ülkemizde sık sık rastlanan yılanlar, bu sefer bir ilimizi etkisi altına almış durumda. Evet, doğru duydunuz, Türkiye'de bir yılan istilası yaşanıyor! Yılanların yaşam alanlarından çıkarak insanların yaşadığı bölgelere gelmesi, insanlar arasında endişe yaratıyor. Yılan vakalarının artmasıyla birlikte, insanların yılanlara karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.
17.05.2023 11:22 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:45